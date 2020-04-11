عاجل.. تعليق قوي من وزير العدل عن نظام الإخوان البائد

السبت 11 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري إن عمليات استرداد الأموال من منسوبي نظام الإخوان البائد والتي تقودها لجنة "التفكيك" في البلاد، لن تعفي هذه الجماعة الإرهابية من المحاسبة القضائية.



وكتب عبدالباري - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت - قائلا: "إن النائب العام السوداني تاج السر الحبر أكمل الملفات المتعلقة بعدد من القضايا المتصلة بجرائم الإخوان، ويكعف على الإعداد لطائفة أخرى منها، توطئة لرفعها للقضاء".

وتنشط لجنة "تفكيك" نظام الإخوان، في ملاحقة التنظيم واسترداد الأموال التي نهبها إلى خزينة البلاد، واجتثاث عناصر الحركة الإسلامية السياسية من المؤسسات الرسمية.