- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 11 أبريل 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري إن عمليات استرداد الأموال من منسوبي نظام الإخوان البائد والتي تقودها لجنة "التفكيك" في البلاد، لن تعفي هذه الجماعة الإرهابية من المحاسبة القضائية.
وكتب عبدالباري - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت - قائلا: "إن النائب العام السوداني تاج السر الحبر أكمل الملفات المتعلقة بعدد من القضايا المتصلة بجرائم الإخوان، ويكعف على الإعداد لطائفة أخرى منها، توطئة لرفعها للقضاء".
وتنشط لجنة "تفكيك" نظام الإخوان، في ملاحقة التنظيم واسترداد الأموال التي نهبها إلى خزينة البلاد، واجتثاث عناصر الحركة الإسلامية السياسية من المؤسسات الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعليق قوي من وزير العدل عن نظام الإخوان البائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.