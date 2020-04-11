ارتفع العدد الى (19).. تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية بحسب السودانى تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة الي 19 حالة حتى اليوم السبت دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.لفتت الى أن اجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ 268 حالة (إشتباه) بجميع مراكز العزل بالبلاد.
واشارت التقارير الوبائية إلى أن الحالة رقم 18 لرجل سوداني في الأربعينيات من العمر يسكن ولاية الخرطوم، محلية أمدرمان ليس له تاريخ سفر للخارج و لم يثبت التقصي الوبائي مخالطته لحالة موجبة أو مشتبهة.
وأضافت: الحالة رقم 19 فهي لسودانية في الثلاثينيات من العمر تسكن امدرمان/محلية أمبدة مخالطة لشخص قادم من خارج البلاد و أكدت التقارير تلقى المريضان الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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