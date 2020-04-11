تعديلات في قانون الرياضة

التاريخ: 11-أبريل-2020
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كشفت المهندسة ولاء البوشى خلال موتمر صحفى بوكالة سونا بحسب صوت الامة عن اهم ملامح قانون الرباضة الجديد واكدت انه لم ياتى بهدف توسيع صلاحيات وزير الرياضة وقالت انهم استعانوا بخبرات قانونية ورياضية للوصول لصيغة تلبى طموح الرياضيين والشباب مبينتا ان القانون السابق لم يستصحب الشباب
وعن حقيقة مبلغ ايجار مقر الوزارة التى قيل انها بلغت ٦ مليار تراجعت البوشى معتزرتا عن الرقم وقالت انه فى حدود ٢ مليار واكدت انه كان صرف غير مبرر ولايخدم الوزارة وتطرقت الوزيرة لانهم اعدوا من التوصيات مابمهد لثورة حقيقبة فى المجال الرباضى بوضع استراتيجية وطنية رياضية متكاملة صمنها الاعلام الرباضى نفسه واعترفت بان البنية التحتية هى مايعيق الوزارة كثير من اهدافها واشارت البوشى خلال الموتمر لما وصلت اليه قضية المدينة الرباضية والمحت لمايمكن ان يوصل اليه ملف بطولة الشان
التى استضافها السودان ٢٠١١
الخرطوم ( كوش تيوز )
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