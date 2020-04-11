التاريخ: 11-أبريل-2020
21 مشاهدة
قال وزير العدل السوداني، د. نصر الدين عبد البارئ، إن مصادرة أموال بعض قادة النظام المباد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد في تغريدة له على حسابه في (تويتر) السبت، بحسب السودانى سلامة الإجراءات المتخذة، موضحاً أنها ليست ملكية خاصة، وأن استرداد الأموال لا يعني الإعفاء من المحاسبة، العلنية بالعدل عبر القضاء.
وقال عبدالبارئ إن الأموال المصادرة ملكية خاصة: “يتحدث بعض القانونيين عن عدم سلامة مصادرة أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها ملكية خاصة”، موضحاً أن الأموال ليست ملكية خاصة، وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها، وتابع:” نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد”.
وأضاف” قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين”.
ولفت عبدالبارئ إلى أن النائب العام أكمل الملفات المتعلقة بعددٍ من القضايا، ويعكف حالياً على الإعداد لطائفة أخرى منها
الخرطوم ( كوش تيوز )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: استرداد الأموال لا يعني الإعفاء من المحاسبة عبر القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.