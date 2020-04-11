مطحن (ويتا) يتسلم 48 ألف طن من القمح ويبدأ التوزيع غداً

التاريخ: 11-أبريل-2020
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أعلن نائب المدير العام لمطحن (ويتا) للغلال حسن حسين، عن مباشرة المطحن لعمليات الطحن يوم السبت، على أن يبدأ التوزيع الإثنين المقبل.
وقال بحسب وكالة سونا، إن المطحن استلم 48 ألف طن من المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي من القمح المحلي، واصفاً نوعية إنتاج البلاد من القمح للعام الجاري بالجيدة، مشيراً إلى أن القمح المحلي يغطي احتياجات المطحن سبعة أشهر قادمة.
يشار إلى أن مطحن (ويتا) للغلال ينتج 16 ألف جوال دقيق يومياً منها 10 آلاف لولاية الخرطوم.
الخرطوم ( كوش تيوز )
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