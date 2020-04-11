أدى حريق هائل بحي الوحدة بـ”أبو عجورة” ومنطقة “طوال” التابعة لوحدة أبو سلالة الإدارية بمحلية السلام في ولاية جنوب دارفور، لوفاة طفل وتدمير (49) منزلاً بالكامل.
ووقف المدير التنفيذي لمحلية السلام عثمان آدم محمد شرف برفقة أعضاء حكومته بحسب صحيفة الصيحة، على حجم الضرر وتلقى تنويراً من عمدة منطقة “طوال” عبد الله يوسف عبد الرحمن حول الحريق الذي قضى على (49) منزلاً بالكامل دون خسائر أخرى في الأرواح بالمنطقة، وقدرت الخسائر المادية بـ(272.350.000) جنيه، بالإضافة لحرق (172) جوال دخن و(52) جوال فول.
وناشد المدير التنفيذي، المنظمات والخيرين بمد يد العون ومساعدة المتضررين، خاصة وأن “طوال” من مناطق العودة الطوعية بالمحلية، ووجه بتكوين لجنة لحصر ممتلكات المتضررين بصورة تفصيلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل ودمار (49) منزلاً في حريق بجنوب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.