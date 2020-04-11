وفاة طفل ودمار (49) منزلاً في حريق بجنوب دارفور

أدى حريق هائل بحي الوحدة بـ”أبو عجورة” ومنطقة “طوال” التابعة لوحدة أبو سلالة الإدارية بمحلية السلام في ولاية جنوب دارفور، لوفاة طفل وتدمير (49) منزلاً بالكامل.

ووقف المدير التنفيذي لمحلية السلام عثمان آدم محمد شرف برفقة أعضاء حكومته بحسب صحيفة الصيحة، على حجم الضرر وتلقى تنويراً من عمدة منطقة “طوال” عبد الله يوسف عبد الرحمن حول الحريق الذي قضى على (49) منزلاً بالكامل دون خسائر أخرى في الأرواح بالمنطقة، وقدرت الخسائر المادية بـ(272.350.000) جنيه، بالإضافة لحرق (172) جوال دخن و(52) جوال فول.

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وناشد المدير التنفيذي، المنظمات والخيرين بمد يد العون ومساعدة المتضررين، خاصة وأن “طوال” من مناطق العودة الطوعية بالمحلية، ووجه بتكوين لجنة لحصر ممتلكات المتضررين بصورة تفصيلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)