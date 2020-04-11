تعزيزات أمنية إلى محلية سودري لإخماد نزاع قبلي

التاريخ: 11-أبريل-2020 فى : أخبار 22 مشاهدة Advertisements وجه مجلس الأمن والدفاع الوطني بحسب السوداني بإرسال قوات لحفظ الأمن بمحلية سودري بولاية شمال كردفان ، بعد نشوب نزاع قبلي وقع أمس لأسباب زراعية بين قبيلتي (بني جرار وكاجاوكتول). وقال وزير الداخلية مقرر المجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس في بيان له أمس إن النزاع أسفر عن سقوط 3 قتلى من كاجا وكتول في (الجبال البحرية) وإصابة 3 من الطرفين ، وكشف عن توقيف 14 متهماً وفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم بجانب ضبط 2 بندقية كلاش. الخرطوم ( كوش تيوز ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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