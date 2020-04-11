أردول يكشف عن تجاوزات بشركة دانفوديو

التاريخ: 11-أبريل-2020
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أرشد مبارك أردول نائب المدير العام لشركة النفط السودانية بحسب صوت الأمة لجنة إزالة التمكين على مواقع ومعدات شركة دانفوديو والتي تم الاستيلاء عليها أمس بقرار من لجنة إزالة التمكين ، وقال في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك للزملاء في لجنة إزالة التمكين…
آليات شركة دانفوديو موجودة مع شركة فلاتكو العالمية للهندسة والاستثمار، وموقعها الرئيسي في المعمورة وعندهم حوش في السوق المحلي مربع 35، وقام مسؤولي دانفوديو بسحب لودر صباح اليوم من المعمورة إلى الحوش في السوق المحلي حتى لا تضع اللجنة يدها عليه…
الخرطوم ( كوش تيوز )
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