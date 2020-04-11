الكاردينال واثقاً من إستمراره في رئاسة الهلال

التاريخ: 11-أبريل-2020
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كشف مصدر عالي الثقة بحسب صوت الأمة أن السيد أشرف الكاردينال رئيس الهلال قد أكد للمقربين منه أنه واثق من إستمراره في رئاسة النادي لدورة ثالثة عبر الانتخاب الحر
وأكد المصدر إن الكاردينال يرى أن ما قدمه في الفترة السابقة سيجعل جماهير الهلال تنتخبه كما أنه يملك عضوية كبيرة ولا يحتاج لمساعدة من أي جهة للفوز على منافسيه في الانتخابات المقرر لها يوليو المقبل.
كان مجلس الهلال قد خاطب المفوضية لعقد الجمعية العمومية العادية بإجازة النظام الأساسي وحدد لها يوم ١٨ أبريل الحالي قبل أن يتراجع عن ذلك ويؤجلها لشهر آخر.
الخرطوم ( كوش تيوز )
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