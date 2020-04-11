عاجل.. قرار من السودان بشأن "مادة بترولية"

السبت 11 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت لجنة متابعة حصاد القمح بولاية نهرالنيل برئاسة صالح عبده سعيد رئيس دائرة الزراعة والري والغابات بالإنابه بالولاية على تخصيص ٥٠٪ من الجازولين لدعم عمليات الحصاد .



وأطلعت اللجنة على موجهات اللجنة العليا خلال اجتماعها ظهر اليوم بالوزارة على كميات الوقود للحصاد ومتابعة عمليات الحصاد مع المزارعين ومتابعة توفير الحاصدات وتوفير عربات النقل وتنظيمها وتوفير الوقود اللازم.

Advertisements

ووقفت اللجنة على كيفية عمليات الشراء بين المزارعين والبنك الزراعى ومحاربة تهريب القمح وعمل نقاط مراقبة وارتكازات لذلك ومن ثم تذليل العقبات التي تواجه العمل.

وأمن الاجتماع على المتابعة مع المحليات ورصد المساحات التي تم حصادها وفق تقارير يومية لسير عمليات الحصاد.

وأكدت اللجنة على أهمية توريد كميات القمح المحصود للبنك الزراعي بالولاية.