فيديو: دفن ضحايا كورونا في حفر (مقابر جماعية) بنيويورك الامريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد ارتفاع عدد الضحايا اليومي المتزايد، اضطرت سلطات مدينة نيويورك الامريكية لاستخدام المقابر الجماعية لدفن الموتى.

وظهرت في الفيديو صور توابيت في مقابر جماعية. وظهر عمّال يرتدون سترات وقائية، بينما يهيلون التراب على توابيت متراصة في حُفر كبيرة.

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وتدفن ولاية نيويورك ضحايا الفيروس في مقابر جماعية في جزيرة هارت قبالة برونكس.

وتظهر صور صادمة عبر طائرة بدون طيار، عمالاً يستخدمون سلالم للصعود إلى حفرة ضخمة في الجزيرة.

وتعد مدينة نيويورك ، أكبر بؤرة تفش لفيروس كورونا المستجد، بعدما باتت تسجل حالات أكثر من أي بلد آخر في جميع أنحاء العالم.