أسطورة برشلونة يرد على الشائعات: لن يذهب ميسي لإنتر

الخليج 365 :

ردّ أسطورة منتخب البرازيل، ونادي برشلونة الإسباني السابق، ريفالدو، على جميع الشائعات التي تحدث عن قرب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الفريق الكتالوني إلى إنتر ميلان الإيطالي، لأن عقده يتيح له الانتقال في “الميركاتو” الصيفي المقبل. ونقل موقع “فوتبول إيطاليا”، عن أسطورة نادي برشلونة السابق ريفالدو قوله: “قال رئيس الإنتر إنه يمكن إحضار ميسي إلى الفريق الإيطالي، كي تُستأنف المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الكالتشيو، لكنني أعلم جيداً أنّ الأرجنتيني لن يغادر برشلونة لأي فريق أوروبي أخر”. وتابع: “أنا لا أعتقد أن ليونيل ميسي لديه الأسباب، التي تجعله يغادر برشلونة، لكن في حال قدوم تلك اللحظة، فإمكان الأرجنتيني الذهاب إلى أي نادٍ صيني أو الدوري الأميركي لكرة القدم”، في إشارة إلى بند في عقد قائد “البلاوغرانا” يسمح له بالرحيل في أي فترة انتقالات يفضلها. وأضاف ريفالدو: “في حال عدم قدرة ميسي على تقديم شيء مع برشلونة، لن يكون لديه أي سبب كافٍ لإقناعه بالرحيل لأي فريق أوروبي، حتى لو قدم إنتر ميلان عرضاً مالياً مناسباً، لأنني أعتقد أنّ ما يحدث يدخل من باب الدعاية فقط، ولن تذهب إدارة الفريق الإيطالي إلى حد هذا الطلب بسوق الانتقالات المقبلة”. وختم المهاجم السابق لنادي برشلونة حديثه بقوله: “صحيح أنّ إنتر ميلان نادٍ أوروبي عظيم. لقد اشترى عقود العديد من النجوم في الماضي، وتمكن من الفوز بألقاب مهمة، لكنني لا أتخيل أن يذهب إليهم ميسي، طالما ما زال يقدم الأفضل لبرشلونة”.