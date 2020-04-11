تفاصيل قرار جديد من نيابة الفساد بخصوص رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال

الخليج 365 : قام رئيس نيابه الفساد والتحقيقات المالية بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى الصادر بالحجز على أصول قناة الهلال وشطب البلاغ ضد رئيس الهلال أشرف الكاردينال وقالت النيابه انه من خلال أقوال الأطراف وكافة المستندات ان مواد الاتهام ليس لديها سند قانوني ولم يتوصل وكلاء النيابه ان الأطراف موظفين عموميين وان المال مال عام كما أن الاتفاق بين الطرفين نادي الهلال وأشرف الكاردينال مرجعيته العقد وهو عقد شراكة وان قرار حجز ممتلكات الطرف الثاني مخالف للقانون،وكانت (سودانا فوق ) قد نشرت في وقت سابق أن النيابة العامة “وحدة مكافحة الفساد”، أمرت بالحجز على ممتلكات قناة الهلال الفضائية،ووجهت النيابة العامة مدير مباحث الفساد بمخاطبة الهيئة السودانية للبث المباشر لجرد أجهزة القناة وممتلكاتها لصالح البلاغ الذي يحمل الرقم ٢٨٤/ ٢٠١٩م. المادة السابقة كتب فيها (يسقط السكران )..صورة مسئية لـ (حمدوك) تشعل الوسائط وحاملها يكشف التفاصيل المقالة القادمة أسطورة أسطورة برشلونة يرد على الشائعات: لن يذهب ميسي لإنتر

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