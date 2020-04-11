كتب فيها (يسقط السكران )..صورة مسئية لـ (حمدوك) تشعل الوسائط وحاملها يكشف التفاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الطفل عثمان احمد عثمان ويعمل في مهنة غسيل السيارات بالسوق العربي ان منظمين من مظاهرات الخميس استغلوا جهلة بالقراءة والتقطوا له صوره يحمل فيها بوسترا بها عبارة مسئية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك،ووجد مقطع فيديو للطفل عثمان تعاطفا من رواد التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الامر بالاستغلال السيء للطفولة والزج به في معارك السياسه دون الالتزام بادني المعايير الاخلاقية في حماية الطفولة،واشار الطفل انه لا يعرف القراءة ولا الكتابة وقال ان اشخاص طلبوا منه التقاط هذه الصوره التي تنشرها (سودانا فوق ) وقال الطفل ان هؤلاء دفعوا له مبلغ 150 الف جنية.