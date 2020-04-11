تعرّف على أسعار المحاصيل والسلع بالأسواق العالمية

السودانا اليوم :

أوردت نقطة التجارة السودانية في نشرتها ليوم أمس أسعار المحاصيل والسلع بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعر السمسم السوداني(الأبيض) 1370 دولار/ للطن متري، فيما بلغ سعر سمسم السودان (الاحمر) 1225.00دولار/ الطن متري ،وسجل سعر سمسم إثيوبيا 1400.00دولار/ الطن المتري،

فيما بلغ سعر القمح الأسترالي 248,49دولار طن متر والكندي 249 دولارا/ طن، والروسي 222 دولار طن والأوكراني 216و دولار طن، بينما بلغ سعر القمح الألماني 220,72دولار طن والقمح وارد البحر الأسود 223دولار طن والفرنسي 221و دولار طن ،

كما بلغ قمح الولايات المتحدة الصلب 229 دولارات طن وقمح الولايات المتحدة الرطب 240 دولار طن.

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وسجل سعر الذرة الرفيعة 164.40دولار للطن/متري ،والذرة الشامية 168.00 دولار للطن/متري

بيما سجل سعر الارز تايلاندي 577.00دولار /طن ، وسجل سعر (القطن الأمريكي رقم 2) 1218.60دولار/ طن متري

بيما بلغ سعر زيت الفول 1411دولار /طن متري،وزيت زهرة الشمس 665 دولار/طن متري بينما سجل سعر زيت السمسم 3216.25دولار /طن متري.