حصاد أكثر من ٢٦ الف فدان قمح بمشروع حلفا الجديده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدالمهندس صلاح ابراهيم أحمد مدير ادارة الاستثمار بهيئة حلفا الزراعية فى تصريح لسونا أن عمليات الحصاد تسير بصورة منتظمة بكل الاقسام ، معلنا أن المساحات التى حصدت بلغ٢٦ الف .و٦٨ فدان ،فيمابلغت انتاجية الفدان 9،2جوال، وأوضح أن الكمية الفعلية التى تم توريدها للبنك الزراعي بلغت 10481جوال،وقال أن هنالك عدد 267جوال تقاوي تم توريدها للبنك الزراعي حلفا الجديده.

فى ذات السياق ابان المهندس صلاح أن هنالك مشكلة مؤرقة وهى شح الخيش وارتفاع اسعاره بالاسواق .

وقال أن من افضل البدائل للخيش جوالات البلاستيك سعة 100كيلو لمالها من مميزات تفضيلية،مؤكدا أن موقف الوقود مطمئن حتى هذه اللحظة.

وتشير سونا إلى انه لم تسجل أي حالة حريق بمشروع حلفا الجديدة الزراعي للموسم الحالى حتى اليوم