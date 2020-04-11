مطحن ويتا للغلال يباشر عمليات الطن اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الاستاذ حسن حسين نائب المدير العام لمطحن ويتا للغلال عن مباشرة المطحن لعمليات الطحن اليوم على ان يبدأ التوزيع بعد غد الاثنين.

وقال (لسونا) ان المطحن استلم 48 الف طن من المخزون الاستراتيجى بالبنك الزراعى من القمح المحلى .

ووصف نوعية انتاج البلاد من القمح هذا العام بالجيدة واشاد بتعاون وزارات المالية والتخطيط الاقتصادى والصناعة والتجارة والزراعة والغابات والبنك الزراعى والمخزون الاستراتيجى لتوفير احتاجات المطحن من القمح المحلى الذى يغطى احتياجات المطحن سبعة أشهر قادمة.

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يذكر ان مطحن ويتا للغلال ينتج 16 الف جوال دقيق يوميا منها 10 الآف لولاية الخرطوم.

ومن جانبه أكد السيد عبد الروؤف مصطفى طالب الله رئيس لجنة تسيير شعبة المخابز السابق أن تنفيذ مقترحات شعبة المخابز التى دفعت بها للجهات المختصة والمتعلقة بزيادة وزن قطعة الخبز ومضاعفة سعرها أدى لمعالجة فورية لقضية الخسائر التى يتكبدها أصحاب المخابز نتيجة لارتفاع كلفة الانتاج التى عزاها رئيس الشعبة الى ارتفاع تكلفة كرتونة الخميرة الى 3 الآف جنيه بدلا عن الفين سابقا وارتفاع كرتونة الزيت الى 2 الف و800 جنيه بدلا عن الف و600 فضلا عن ارتفاع أسعار العمالة .

واضاف ان مقترحات أصحاب المخابز التى نفذت تتمثل فى أن يكون وزن قطعة الخبز (90) جراماً بسعر (2) جنيه بدلاً عن (45) جراماً بسعر واحد جنيه المعمول به حالياً.

ودعا الجهات ذات الصلة الى أهمية توفير الدقيق للمخابز فى الوقت المناسبة لتؤدى دورها بالصورة المطلوبة لتفادى صفوف المواطنين طلبا للخبز فى ظل الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا .