إغلاق سوق ليبيا ليومين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : إنفاذاً لقرار لجنة أمن محلية أمبدة ولجنة الطوارئ الصحية، أغلقت السُّلطات المُختصة، سوقي “ليبيا وأبوزيد” أمس واليوم، بغرض النظافة وإزالة المُخلّفات استعداداً لعمليات التعقيم الكامل. يُذكر أنّ الإغلاق يأتي لتعقيم السُّوق على خلفية اكتشاف الحالة رقم (13) المُصابة بفيروس “كورونا” وكان مدير الصحة بمحلية أمبدة د. طه الكباشي أوضح أنّ المصاب رقم (13) تمّ اكتشافه فجر الثلاثاء الماضي، وأُصيب بفيروس “كورونا” عن طريق المُخالطة المُجتمعية، وذكر أنّ المريض يعمل سمساراً بسوق ليبيا مربع (6) ويبلغ من العمر (70) عاماً، يسكن بمنطقة الفتيحاب الشقلة.

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