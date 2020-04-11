الخليج 365 :
ذرف الفنانون المشاركون في برنامج (أغاني وأغاني) دموعهم بسبب أغنية للفنان الراحل صلاح بن البادية رددها حفيده الفنان معاذ بن البادية، ليتم قطع التسجيل لدقائق معدودة حتى يتماسك الجميع ثم المواصلة مرة أخرى، فيما اكتمل بالأمس تسجيل آخر حلقات البرنامج بعد توقف دام أياماً بسبب إقالة المدير العام للقناة حسن فضل المولى، فيما خصصت هذا الموسم حلقات خاصة بالثورة السودانية و دورها الكبير في التغيير، إلى جانب ضم أصوات جديدة للبرنامج أمثال نجود عجب وصلاح الامين وعبدالله كنه وعبدالله الطيب، بالإضافة لمشاركة الفنان معاذ بن البادية بعد غياب طويل عن البرنامج والذي كان مشاركاً في أحد مواسمه.
كانت هذه تفاصيل خبر في ختام التسجيلات.. فنانو (أغاني وأغاني) يذرفون الدموع بسبب ابن البادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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