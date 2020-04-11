خطاب من وزارة المالية لسداد فواتير سفن تحمل قمحاً ووقوداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وافقت وزارة المالية على تسديد فواتير سفن تحمل قمحاً ووقوداً رست بميناء بورتسودان، وأكدت المالية أنّها ستدفع قيمة الفواتير والاستحقاقات بذات الاتفاق القديم القاضي بدفع 80% من المبلغ المطلوب بالعُملة الأجنبية خلال شهر، فيما يتم تسديد 20% من المبلغ المطلوب بالعُملة المحلية.

وبعثت وزارة المالية بحسب (الأحداث نيوز) خطاباً معنوناً إلى هيئة الموانئ البحرية بتاريخ 26 فبراير 2020، أبلغتها فيه بمُوافقتها على تسديد فواتير السفن للهيئة، وذلك بناءً على خطاب غُرفة التوكيلات الملاحية الخاص بتسديد فواتير السفن لهيئة الموانئ البحرية.

وقال الخطاب الممهور بتوقيع وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي آمنة أبكر عبد الرسول: “بما أنّ السفن المعنية تحمل قمحاً ووقوداً والبلاد في أمسّ الحاجة إليها، تُوافق وزارة المالية على تسديد الفواتير والاستحقاقات بذات الاتفاق القديم”.

وقال المُخلِّص الجمركي صلاح شرف الدين أنّ هذا الاتفاق بدأ العمل به منذ 2016 ووصفه بالفساد البيِّن والواضح فيما يتعلق بتسديد 20% بالعملة المحلية، وأشار إلى أنّ هذه النسبة في كثير من الأحيان لا يتم دفعها “كاش” وإنما شيكات.