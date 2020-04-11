منسوبو الادارة العامة للصناعة بالبحر الأحمر ينفذون إضرابا عن العمل

نفذ منسوبو الادارة العامة للصناعة بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالحر الاحمر اضرابا تاما عن العمل طيلة الاسبوع الماضي، بسبب ما وصفوه بالسياسات الجائرة لمدير عام قطاع الصناعة بالوزارة احمد محمد طاهر.
وقال مدير الادارة العامة للصناعة صلاح فتح الرحمن، بحسب صحيفة السوداني الدولية انهم ضاقوا ذرعا من سياسات مدير عام قطاع الصناعة مشيرا الى ان الموظفين تضرروا من حرمانهم من حوافز ايرادات الوزارة عطفا على تحكمه في مسائل صرف الوقود ومنعهم منه وتدخله في السياسات الداخلية للادارة، واكد مدير الادارة العامة للصناعة ان اضراب الموظفين سيتواصل الى حين التوصل لحلول لقضاياهم، وقال فتح الرحمن ان الموظفين سلموا امين عام حكومة البحر الاحمر خطابا يحوي تجاوزات مدير عام القطاع الصناعي وسياساته.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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