في برنامج رمضاني مشاهد.. مشادة بين مطرب كبير ومطربة توقف التسجيل

أوقف مخرج برنامج رمضاني تسجيل إحدى الحلقات بعد مشادة كلامية بين مطرب كبير ومطربة ناشئة حينما جمع بينهما دويتو لإحدى الأغنيات التي ستتغنى خلال البرنامج.

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وبحسب صحيفة السوداني، فإن المطربة اتهمت زميلها بأنه لا يجيد الحفظ الشيء، الذي دفع المخرج لإيقاف التسجيل موجهاً حديثه للمطربة بشكل حاد متهمها بعدم احترام من سبقوها في المجالن وبعد تدخل فريق العمل تم احتواء الموقف وتواصل التسجيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)