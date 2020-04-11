التاريخ: 11-أبريل-2020
124 مشاهدة
في مدينة ود نوباوي وفي اثناء عمل عامل حفر آبار في احد المنازل وهو لا يدري بان هذا المنزل سيكون آخر بئر يحفرها وفي اثناء عمله سقط العامل البسيط داخل البئر مما ادى لوفاته في الحال متأثرا باصابته.
وفور ابلاغ شرطة ام درمان شمال برئاسة المقدم شرطة هيثم بله تحرك افرادها ترافقهم شرطة مسرح الحادث بام درمان وباشراف من العميد قمر احمد محمد مدير شرطة رئاسة ام درمان وبحسب صحيفة الدار، تم انتشال الجثة وبدورية الشرطة تم نقلها لمشرحة امدرمان حيث قامت ادارة الطب الشرعي بالمستشفى برئاسة البروف جمال يوسف مدير المشرحة بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة وتسليم جثة المتوفي لذويها لمواراتها الثرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر بئر تعجل برحيل شاب بام درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.