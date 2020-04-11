بئر تعجل برحيل شاب بام درمان

في مدينة ود نوباوي وفي اثناء عمل عامل حفر آبار في احد المنازل وهو لا يدري بان هذا المنزل سيكون آخر بئر يحفرها وفي اثناء عمله سقط العامل البسيط داخل البئر مما ادى لوفاته في الحال متأثرا باصابته.

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وفور ابلاغ شرطة ام درمان شمال برئاسة المقدم شرطة هيثم بله تحرك افرادها ترافقهم شرطة مسرح الحادث بام درمان وباشراف من العميد قمر احمد محمد مدير شرطة رئاسة ام درمان وبحسب صحيفة الدار، تم انتشال الجثة وبدورية الشرطة تم نقلها لمشرحة امدرمان حيث قامت ادارة الطب الشرعي بالمستشفى برئاسة البروف جمال يوسف مدير المشرحة بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة وتسليم جثة المتوفي لذويها لمواراتها الثرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)