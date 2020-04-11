عاجل| ارتفاع الحالات المصابة بكورونا في السودان.. والاجمالي 17

السبت 11 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في السودان، إلى 17 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيانها، الليلة الماضية، أن التقارير الوبائية سجّلت حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا لسودانيَّيْن؛ منها حالة مرتبطة بالسفر، والأخرى لم تثبت بعد إجراءات التقصي الوبائي لمخالطتها حالات سابقة وما زال التقصي عنها جارياً، ولم يتم تسجيل وفيات جديدة، مشيرةً إلى أن الحالات المشتبه فيها بلغت 238 حالة وجميعها في مراكز العزل.

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