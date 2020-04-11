الفكي: ازالة التمكين ستواصل توجيه ضرباتها لمراكز الفساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والرئيس اللجنة المناوب لازالة التمكين أن اللجنة ستواصل عملها بالرغم من الظروف الصحية التي تمر البلاد

وقال “اننا في حرب مفتوحة” مع حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي حكم البلاد لعقود في العهد البائد وتورطت قيادته في الفساد ونهب الاموال العامة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته لجنة ازالة التمكين في (سونا) مساء الجمعة ان اللجنة ستواصل توجيه ضرباتها لمراكز الفساد وتتخذ اجراءات قوية لانهاء التمكين واستعادة الاموال المنهوبة.

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ودعا قوى الثورة بأن تفتح اعينها على مكتسبات الثورة والعمل على حمايتها ومساندة هذه القرارات التي ستعيد ممتلكات الشعب لدولته.

واشار إلى أن هذه الاجراءات القوية للجنة ازالة التمكين باسترداد 153 قطعة ارض نهبها ثلاثة من كبار قادة النظام السابق خطوة واحدة في طريق طويل وتكتسب اهمية استثنائية في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة للنهب والفساد والتخريب الذي دام لثلاثة عقود.

وقال ان هذه الاجراءات جزء من الوفاء بمطالب الثورة بانهاء دولة التمكين لصالح دولة الوطن.