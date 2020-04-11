شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اتهم تجمع المهنيين السودانيين، الحكومة الانتقالية، بالتباطؤ في تصفية جيوب نظام المخلوع عمر البشير ، والتساهل وعدم التعامل الجدي مع أنصاره ، مشيرا إلي إنهم يحاولون إجهاض الفترة الانتقالية، وتخريب الاقتصاد وخلق الفوضى ومحاولة تأليب الشارع ضد حكومة.
ووصف التجمع بقاء المدير العام للشرطة، الفريق عادل بشاير، في منصبه واستمرار وزير الداخلية بصلاحيات محدودة وعدم تمرير قانون إصلاح جهاز الشرطة بالأمر المعيب وخلل يتطلب معالجته بصورة عاجلة.
وقال التجمع في بيان له إن التساهل غير المبرر من سلطات إنفاذ القانون والأجهزة النظامية في حسم مسيرات أنصار النظام السابق واستخدام موارد الدولة في مسيراتهم، ولجوء الأجهزة الأمنية لاستخدام العنف المفرط ضدٌ المتظاهرين، استهتاراً بدمائهم.
وطالب بضرورة عزل كل رموز النظام البائد من الجيش والشرطة والأمن وإعادة هيكلة هذه المؤسسات لتصبح أكثر مهنية وقومية.
كما طالب رئيس الوزراء باستخدام صلاحياته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بضرورة تعيين مدير عام للشرطة من المنحازين للثورة يعمل على إعادة بناء الجهاز الشرطي ليصير أكثر قومية ومهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين : جيوب نظام المخلوع يحاولون إجهاض الفترة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.