تجمع المهنيين : جيوب نظام المخلوع يحاولون إجهاض الفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم تجمع المهنيين السودانيين، الحكومة الانتقالية، بالتباطؤ في تصفية جيوب نظام المخلوع عمر البشير ، والتساهل وعدم التعامل الجدي مع أنصاره ، مشيرا إلي إنهم يحاولون إجهاض الفترة الانتقالية، وتخريب الاقتصاد وخلق الفوضى ومحاولة تأليب الشارع ضد حكومة.

ووصف التجمع بقاء المدير العام للشرطة، الفريق عادل بشاير، في منصبه واستمرار وزير الداخلية بصلاحيات محدودة وعدم تمرير قانون إصلاح جهاز الشرطة بالأمر المعيب وخلل يتطلب معالجته بصورة عاجلة.

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وقال التجمع في بيان له إن التساهل غير المبرر من سلطات إنفاذ القانون والأجهزة النظامية في حسم مسيرات أنصار النظام السابق واستخدام موارد الدولة في مسيراتهم، ولجوء الأجهزة الأمنية لاستخدام العنف المفرط ضدٌ المتظاهرين، استهتاراً بدمائهم.

وطالب بضرورة عزل كل رموز النظام البائد من الجيش والشرطة والأمن وإعادة هيكلة هذه المؤسسات لتصبح أكثر مهنية وقومية.

كما طالب رئيس الوزراء باستخدام صلاحياته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بضرورة تعيين مدير عام للشرطة من المنحازين للثورة يعمل على إعادة بناء الجهاز الشرطي ليصير أكثر قومية ومهنية.