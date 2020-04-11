لهذا السبب…إغلاق مخبز ينتج (52) ألف رغيفة يومياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أغلقت السُّلطات المُختصة، مخبزاً آلياً كبيراً بالثورة الحارة الثانية بمحلية كرري ينتج (52) ألف رغيفة يومياً، إثر اشتباكات وقعت داخل الفرن بعد مُهاجمة شباب للعُمّال وتعديهم عليهم بالضرب بطوب والتسبُّب في إصابة عددٍ منهم بالأذى، قبل تدخُّل الشرطة والقبض على الشباب وتدوين بلاغات جنائية ضدهم بقسم شرطة المهدية – دائرة الاختصاص، وإسعاف العُمّال إلى المُستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت مُتابعات (الصيحة)، أنّ عامل الفرن الذي يتولّى البيع رفض استبدال خُبز لسيدة اشترت حِصّتها وعادت لمنزلها بالحارة الثانية، ثم رجعت مرةً أخرى للمخبز لاستبدال (4) قطع قالت إنّها صغيرة الحجم، فيما تَمَسّك العامل بعدم استبدالها لأنّها لمستها بيدها، ولأن المخبز يتّخذ الإجراءات الاحترازية كَافّة لمُجابهة جائحة “كورونا” في تصنيع الخُبز وبيعه للمُواطنين، وأفادت المُتابعات بأنّ المرأة أبلغت أبناءها برفض العامل استبدال قطع الخُبز ليهرعوا إلى المخبز ويتهجّموا على العُمّال دون استثناء حتى حال المُواطنين الذين كانوا يصطفون، إلى أن احتوت الشرطة الأحداث واتّخذت التدابير اللازمة لإعادة العمل بالمخبز من جديد
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