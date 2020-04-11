سفير الصين بمصر: مطالبة بكين بالتعويض عن فيروس كورونا تثير السخرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانغ، مطالبة “بضعة أشخاص في مصر” بكين بدفع تعويضات عن أضرار فيروس كورونا المستجد، باطلة، وقال إنها “لا تثير إلا السخرية والاستهزاء”.

وذكر في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال الترويج لما يسمى بمطالبة الصين بالتعويض لا تثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر”.

إننا على يقين بأن الصين ومصر تقدران على التغلب على الفيروس في أقرب وقت ممكن والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم كله

وإن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال ترويج ما يسمى بـ”مطالبة الصين بالتعويض” لا يثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر.

وقال السفير الصيني: “يوجه بضعة أشخاص من مصر أيضا اتهامات باطلة مماثلة للصين على المواقع الإلكترونية. هذه الأقوال السخيفة لا أساس لها من الصحة”.

وتابع لياو ليتشيانغ: “تستغل حاليا بعض القوى المعادية للصين موضوع فيروس كورونا المستجد لوصمها وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وهدم الثقة العالمية بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد”.

ومضى قائلا: “لن تنجح أبدا أي محاولة لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها”.

وأكد أنه “على يقين بأن الصين ومصر تستطيعان التغلب على الفيروس في أقرب وقت ممكن، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم كله”.