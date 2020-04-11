عشان سودانا…مبادرة خيرية يطلقها الفنان حسين الصادق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أطلق الفنان الشاب حسين الصادق مبادرة خيرية تحت مسمى عشان سودانا تهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة إبان فترة الحظر وتوفير كافة الاحتياجات وتمنى الصادق مشاركة الجميع عبر المبادرة قبل حلول شهر رمضان.

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