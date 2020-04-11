الفنانة شادن: سعيدة بالمشاركة في (أمنا حواء)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت الفنانة شادن بأنها منهمكة هذه الأيام في التسجيل لبرنامج (أمنا حواء) الذي سيعرض على فضائية الخرطوم هذا العام والذي تشارك فيه للمرة الأولى، موضحة بأنها ستسعى لتقديم ما هو مميز وجميل برفقة عدد من الفنانات لإرضاء المشاهدين، مختتمة بأنها سعيدة بالمشاركة والإطلالة وأنها ستلتقي بجمهورها من خلال برنامج مختلف.

الجدير بالذكر أن البرنامج هذا الموسم يشهد غياب الفنانات الأساسيات في البرنامج وهم حنان بلوبلو وإنصاف مدني وحرم النور وميادة قمر الدين.

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