الخليج 365 : أوقف مخرج برنامج رمضاني تسجيل إحدى الحلقات بعد مشادة كلامية بين مطرب كبير ومطربة ناشئة حينما جمع بينهما دويتو لإحدى الأغنيات التي ستتغنى خلال البرنامج واتهمت المطربة زميلها بأنه لا يجيد الحفظ الشيء الذي دفع المخرج لإيقاف التسجيل موجهاً حديثه للمطربة بشكل حاد متهمها بعدم احترام من سبقوها في المجال وبعد تدخل فريق العمل تم احتواء الموقف وتواصل التسجيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخرج البرنامج يوقف التسجيل بعد مشادات بين مطرب ومطربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.