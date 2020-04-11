الصحة العالمية تحدد 6 شروط لتخفيف القيود وعودة الحياة إلى طبيعتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن أي رفع سابق لأوانه للقيود المفروضة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد قد يؤدي إلى عودة ظهور العدوى مرى أخرى بشكل قاتل.

وبحسب “فرانس برس” قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “بينما تدرس بعض الدول سبل تخفيف القيود التي وضعت نحو نصف البشرية تحت شكل من أشكال الإغلاق، فإن القيام بذلك بسرعة كبيرة يمكن أن يكون خطيرا”.

مسح إلكتروني مصغر لخلية في حالة استماتة (باللون الأزرق) مصابة بجزيئات من الفيروس SARS-COV-2 (باللون الأحمر)، والمعروفة أيضًا باسم كورونا، تم أخذها كعينة من مريض. تم التقاط الصورة في مركز للأبحاث في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية.

وتابع: “أعلم أن بعض البلدان تخطط بالفعل لرفع قيود البقاء في المنزل. ونحن نرغب في ذلك. في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي رفع القيود بسرعة كبيرة إلى عودة قاتلة. يمكن أن يكون هذا الطريق خطيرًا ما لم تتم إدارته بشكل صحيح”.

وحدد عدة عوامل يجب حسمها قبل التخفيف، وهي السيطرة على انتقال العدوى، وإتاحة خدمات الصحة العامة الكافية، والحد من مخاطر التفشي في دور رعاية المسنين، واتخاذ التدابير الوقائية في أماكن العمل والمدارس، وإدارة مخاطر قدوم العدوى من خارج البلاد، وإدراك المجتمعات لعملية التحول هذه والمشاركة فيها.

سبوتنيك