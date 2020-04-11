شيخ يُهاجم التعايشي ويدعوه للمناظرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شَنّ إمام وخطيب مسجد السلام بالطائف د. مهران ماهر، هجوماً عنيفاً على عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، بسبب تصريح منسوب إليه بأنّ الإسلام يؤصل لخطاب الكراهية. ودعا مهران في خطبة الجمعة أمس، التعايشي لمُناظرة يختار زمانها ومكانها، وأن تكون مَحضورة من قبل أجهزة الإعلام، وقال “استمع الناس لتسجيل مُتداول لعضو مجلس السيادة والذي يقول فيه إنّ الإسلام أحد أسباب خطاب الكراهية”، وأضاف “أتمنى منه القبول بمناظرتي ويكون عنوان المناظرة هل الإسلام يُؤصِّل لخطاب الكراهية؟”، ودعا التعايشي للقبول بالمُناظرة، وأكّد استعداده لإقامة المناظرة في أي وسيلة من وسائل الإعلام، وقال “مثل هؤلاء وفي غفلةٍ من الزمان صارت الولاية لهم علينا”، وأضاف: “أسال الله تعالى أن يجعل قحت أثراً بعد عينٍ، وأن يُعجِّل بزوالهم”، وتابع: “أُبشِّركم بأنّ ذلك سيكون قريباً بمشيئة الله تعالى”.

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