البرهان يسلم رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي عدّة مطالب للحكومة اديس...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان لرئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الفريق أوّل آدم محمد، عدّة مطالب للحكومة الإثيوبية من بينها انسحاب القوات الإثيوبية من بعض المناطق الحدودية السودانية، مع ضرورة الإسراع في تحديد موعد للاتفاق على نشر قوات مشتركة من الجيش الإثيوبي والسوداني على الحدود.

ونقلت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”السبت” إلى أنّ المذكّرة تضمّنت أنّ يتمّ الاتفاق بشأن القوات المشتركة المقترحة على”عددها” مهامها موعد نشرها.

وتضمنّت المطالب بحسب الصحيفة أيضًا تحديد موعدٍ للتفاوض حول عملية ترسيم الحدود بين البلدين مع البدء في وضع علامات في المناطق الحدودية.

وقالت الصحيفة إنّ القوات الإثيوبية توّغلت داخل الأراضي السودانية ما بين”15 ـ 10 ـ4″ كيلومترات في مناطق متفرّغة على حدود البلدين، وكشفت بأنّها في بعض المناطق شرعت في تقديم خدمات للمواطنين.