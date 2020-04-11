الصادق المهدي: على السعودية ان تبادر بعمل لإسكات البنادق والمدافع في...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رحب زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ، بقرار المملكة العربية السعودية وقف إطلاق النار في اليمن. وهنأ المهدي في رسالة له العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد بهذه الخطوة التى وصفها بالمباركة إسلامياً والمحمودة إنسانياً . وناشد المهدي العاهل السعودي وولي العهد مواصلة هذا العطاء بتبني صلحٍ وتعايشٍ بين أهل السنة والشيعة، وزاد :”فأهل القبلة إخوة وإن اختلفت المذاهب”.وأضاف :” نرجو ايضاً أن يبادر خادم الحرمين وولي عهده بعمل حاسم لإسكات البنادق والمدافع في أوساط الأمة العربية خاصة، والأمة الإسلامية عامة”.

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