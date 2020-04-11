شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس حزب الأشقاء عادل إبراهيم حمد إن على إثيوبيا المنتفعة بسد النهضة التاكيد على ضمان حقوق السودان ومصر. وأشار في تصريح لـ(السوداني) إلى أن أمراً بأهمية و خطورة الحقوق المائية ليس متروكاً لدولة المنبع لتتصرف كيفما تشاء, بل هو مرهون بالقانون الدولي للمياه لسنة 1997م الذي يضمن حقوق الدول المعنية ويحميها من الآثار السالبة المحتملة . وعليه فإن المفاوض السوداني مطالب بالتركيز على معرفة الحقوق المائية للسودان بعد ملء بحيرة السد , وهي حقوق ما تزال غامضة وليست بالوضوح الموجود في اتفاقية 1959م. وأشار حمد إلى خطورة الاكتفاء بمزايا تتضاءل أمام الحقوق المائية مثل تقليل الإطماء و الحد من أخطار الفيضان.

و أضاف أن الدول المعنية ملزمة قانونياً وأخلاقيا بحماية الاستقرار في الإقليم بالحرص على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث أو ـ على الأقل, لا يضر بإحداها .. وقال إن الحل قد يتمثل في تبني رؤية متكاملة تشمل الأنصبة المائية و الإمداد الكهربائي و مشاريع تنموية زراعية إثيوبية خارج نطاق بحيرة السد ومشاريع أخرى خارج إثيوبيا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الأشقاء: المفاوض السوداني مطالب بالتركيز على معرفة الحقوق المائية للسودان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.