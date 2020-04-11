التاريخ: 11-أبريل-2020 فى : حوادث 11 مشاهدة نشب خلاف بام درمان بين شابين ولقد لعب الشيطان بعقل احدهما وقام باخذ طوبة كبيرة وسدد بها ضربة للشاب الآخر وارداه قتيلا في الحال وفور ابلاغ شرطة الاوسط بام درمان تحركت شعبة المباحث ترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الجثة. Advertisements وبحسب صحيفة الدار تم تدوين بلاغ تحت المادة 130 القتل العمد ضد المتهم واودع بالحراسة وجاري التحقيق معه حول ملابسات الجريمة وقد قامت شرطة الاوسط ام درمان بعربة الدورية بنقل الجثة لمشرحة امدرمان بالاورنيك الجنائي وبامر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف تم تشريح الجثة لتحديد اسباب الوفاة وتم تسليم الجثة لذويها لمواراتها الثرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متهم يعتدي على شاب بـ(طوبة) ويرديه قتيلا بام درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.