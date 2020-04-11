(الأشقاء): اكتمال سد النهضة مرتبط بضمان حقوق الدول المعنية

قال رئيس حزب الأشقاء عادل إبراهيم حمد إن على إثيوبيا المنتفعة بسد النهضة التاكيد على ضمان حقوق السودان ومصر.

وأشار في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إلى أن أمراً بأهمية و خطورة الحقوق المائية ليس متروكاً لدولة المنبع لتتصرف كيفما تشاء، بل هو مرهون بالقانون الدولي للمياه لسنة 1997م الذي يضمن حقوق الدول المعنية ويحميها من الآثار السالبة المحتملة. وعليه فإن المفاوض السوداني مطالب بالتركيز على معرفة الحقوق المائية للسودان بعد ملء بحيرة السد، وهي حقوق ما تزال غامضة وليست بالوضوح الموجود في اتفاقية 1959م. وأشار حمد إلى خطورة الاكتفاء بمزايا تتضاءل أمام الحقوق المائية مثل تقليل الإطماء و الحد من أخطار الفيضان.

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و أضاف أن الدول المعنية ملزمة قانونياً وأخلاقيا بحماية الاستقرار في الإقليم بالحرص على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث أو ـ على الأقل, لا يضر بإحداها .. وقال إن الحل قد يتمثل في تبني رؤية متكاملة تشمل الأنصبة المائية و الإمداد الكهربائي و مشاريع تنموية زراعية إثيوبية خارج نطاق بحيرة السد ومشاريع أخرى خارج إثيوبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)