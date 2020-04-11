تجمع شباب أبو جبيهة يتهم شركة الاعتماد للتعدين بدفع أموال لرموز النظام البائد

أعلن تجمع شباب ريفي محلية ابوجبيهة رفضهم التام لوجود شركة الإعتماد للتعدين بالمحلية لاستخدامها مادة السيانيد خلال الاعوام المنصرمة ما نتج عنه تشويه للاجنة ونفوق عدد كبير من الماشية.
واعتبر التجمع في بيان تحصلت صحيفة الجريدة) على نسخه منه استخدام الشركة لهذه المادة مهدد رئيسي لحياة الإنسان والحيوان في الوقت الحاضر والمستقبل. وأتهم التجمع شركة الإعتماد بانها زاولت نشاطها بعد دفعها اموال لبعض رموز النظام البائد وضعاف النفوس بالمنطقه بجانب ممارسة موظيفها كثير من التجاوزات حتى يتسنى لهم استخلاص الذهب من الكرتة باستخدام المواد الضارة بالبيئة.
واكد البيان انه من خلال الرصد والمتابعة لهذه الشركة في العام الماضي أتضح أنها استخلصت 400 كليو جرام ذهب باستخدام مادة السيانيد.
وانتقد البيان عدم تقديم الشركة اي خدمات ملموسة يستفيد منها المواطن المحلي ، ونوه التجمع الى أن الشركة خالفت قرارات وزير المعادن الذي يمنع استخدام مادة السيانيد في عمليات التعدين عن الذهب وجعلت من المنطقة وبواديها مكبا للنفايات أضر بالمواطن والبيئة، وطالب البيان الشركة بسحب آلياتها وموظفيها في اقرب وقت وهدد التجمع باستخدام كل الاساليب الممكنة ضد هذه الشركة ، وناشد لجنة الامن والسلطات المحلية وتنسيقية قوى اعلان الحرية والتغير بمحلية ابوجبيهة اتخاذ إجراءات فورية تجاه هذه الشركة وايقاف عملها خلال 48 ساعة واشار الى أن الشركة لديها مخالفات أخلاقية ومالية وطالب بمراجعة عائدات الشركة والزامها بد فع نصيب المنطقة خلال الفترات الماضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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