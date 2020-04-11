الحسين: سقوط البشير جزء من مطالب الثورة والشراكة مع العسكر ليست من اهدافها

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير و رئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين ان سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير الذي يصادف اليوم ذكراه الأولى جزء من مطلوبات الثورة وأقر في الوقت ذاته بأن سقوط البشير لم يرض طموح قوى الثورة لجهة أنهم كانوا يتطلعون لحكم مدني خالص يلبي اهداف وطموحات الشعب السوداني المتمثلة في هيكلة الدولة السودانية وتحقيق البديل الديمقراطي.

Advertisements

واستدرك ،قائلا في تصريح لصحيفة الجريدة لكن رغم ذلك فإن التغيير الذي تم رحبت به كل اطياف الشعب السودان لكن لم يكن بالقدر المطلوب باعتبار أن الشريك العسكري في السلطة لم يكن ضمن مطالبهم التي توافقوا عليها ، واردف الحسين سقوط البشير جزء من مطالب الثورة ونحن في الطريق لإكمال طريق الثورة سواء ماجاء في الوثيقة الدستوربة او ماورد في ميثاق اعلان الحرية والتغيير.

الخرطوم: “(أخبار الخليج 365)