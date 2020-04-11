جامعة الجزيرة: تخصص قاعة الكاشف لفاقدي المأوى بود مدني

أعلنت إدارة جامعة الجزيرة عن تخصيص قاعة ابراهيم الكاشف مقراً مؤقتاً لإيواء فاقدى المأوى والعمل، بود مدني فضلاً عن ترتيبات لتشغيلهم بمزارع الجامعة عبر التعاقد المؤقت.

وقال بروفيسور محمد طه يوسف اﻷمين مدير الجامعة بحسب صحيفة السوداني، إن إدارته علي استعداد لتبني اي مبادرة تسهم في اتجاه المصلحة العامة واعتبر مبادرة منظمة أبطال الشوارع التطوعية في إيواء هذه الشريحة اﻻجتماعية، بالمهمة وتعهد اﻷمين بتوفير مأوى لائق يقيهم خطر جائحة كورونا ووجه بتوفير أسرة ومبردات مياه وإحكام التنسيق مع جميع الجهات الرسمية والطوعية بتوفير جميع احتياجات المتشردين من أجل العيش الكريم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعليمهم حرفاً ومهناً ليصبحوا منتجين.

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ومن جانبه قال بروفيسور سامي محجوب نائب مدير الجامعة إن هذه الشريحة، كانت لها مشاركة واضحة أثناء ثورة ديسمبر – أبريل – وان عدداً منهم استشهد في صمت وأشار إلى إن قرار إغلاق المطاعم فاقم معاناتهم المعيشية. ولفت سامي إلى أن تخصيص مقر لإيوائهم أقل ما يمكن تقديمه لهم مع توفير العناية الطبية. ودعا قطاعات المجتمع بالولاية للمساهمة في مبادرة الجامعة. في السياق امتدح المدير العام لوزارة الصحة مبادرة منظمة أبطال الشوارع لحمايتهم من جائحة كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)