مهران يشن هجوماً على التعايشي

التاريخ: 11-أبريل-2020
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شن إمام وخطيب مسجد السلام بالطائف د مهران ماهر هجوماً عنيفاً على عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي بسبب تصريحه بأن الأسلام يؤصل لخطاب الكراهية.
ودعا مهران بحسب صحيفة الجريدة، التعايشي لمناظرة يختار زمانها ومكانها وأن تكون محضورة من قبل أجهزة الإعلام وقال فى خطبة الجمعة أمس استمع الناس لتسجيل متداول لعضو مجلس السيادة والذى يقول فيه إن الإسلام أحد أسباب خطاب الكراهية.
وأضاف مهران قائلاً: أتمني من هذا الجاهل القبول بمناظرتي ويكون عنوان المناظرة هل الإسلام يؤصل لخطاب الكراهية وأنا مستعد لاقامة المناظرة في أي وسيلة من وسائل الإعلام وأردف مثل هؤلاء وفي غفلة من الزمان صارت الولاية لهم علينا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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