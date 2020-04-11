“المهدي” يناشد العاهل السعودي بتبني صلح بين السنة والشيعة

رحب زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، بقرار المملكة العربية السعودية وقف إطلاق النار في اليمن. وهنأ المهدي في رسالة له العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد بهذه الخطوة التى وصفها بالمباركة إسلامياً والمحمودة إنسانياً.

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وناشد المهدي بحسب موقع السوداني، العاهل السعودي وولي العهد مواصلة هذا العطاء بتبني صلحٍ وتعايشٍ بين أهل السنة والشيعة، وزاد :”فأهل القبلة إخوة وإن اختلفت المذاهب”. وأضاف : ”نرجو أيضاً أن يبادر خادم الحرمين وولي عهده بعمل حاسم لإسكات البنادق والمدافع في أوساط الأمة العربية خاصة، والأمة الإسلامية عامة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)