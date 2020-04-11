معتمد أمدرمان ينفي وجود أزمة بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة الانتقالية

التاريخ: 11-أبريل-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة قطع معتمد محلية أمدرمان المكلف اللواء شرطة عادل حسين بعدم وجود أزمة في العلاقة بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة الانتقالية. Advertisements وقال لصحيفة الجريدة): لا المدنية ولا العسكرية عيب وكلاهما ليس شرف بل هي وظائف تؤدي الى خدمة المجتمع ). وأقر المعتمد بتمدد الوحدات الادارية بالمحلية والتي بلغت 222 وحدة ، وأكد عدم حصر العقارات التي تقوم المحلية باستئجارها كمقار، ولفت الى استمرار وجود مدارس مبانيها مستأجرة بالمناطق الطرفية وأردف ( هذه المدارس مضمنة في مشاريع التنمية بالميزانية السنوية ). الحرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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