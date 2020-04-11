انهيار حواشة قمح داخل حفرة بالجزيرة

افاد الشيخ عاصم العامري مشيد المساجد الشهير والداعية الاسلامي ان مرض كورونا الحالي ابتلاء من رب العالمين بعد ان اتجه العالم باكمله الى الدنيا ولم ينتبه لقدرة الخالق.
وقال شهود عيان لصحيفة الدار بانهيار مفاجي لجزء من حواشة قمح تبعد من عبد الناب حوالي اربعة كيلو بتفتيش الدويس نمرة 9 في القصة الثامنة، وقال احد الشهود ان عمق الحفرة سبعة امتار وعرضها خمسة امتار لحواشة مملوكة لحسين عبد الكريم سعيد كانت مزروعة بالقمح لهذا العام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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