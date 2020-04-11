المناصير يستغيثون بـ (الصحة) من العقارب

طالب اهالي قرى المناصير الجديدة وزارة الصحة الاتحادية بالمركز بضرورة التدخل العاجل لمواجهة العقارب التي باتت تحصد ارواحهم وتوجه الاهالي بمطالب للوزارة متمثلة في توفيرامصال العقارب والمبيدات. في وقت اكدت فيه المكونات المحلية بداية ظهور العقارب مشيرة الى انها حصدت ارواح 150 طفلا في الموسم الماضي لم تكشف التقارير الرسمية عنهم حتى الآن. يذكر انه مع بداية موسم الصيف من كل عام تغزو العقاارب قرى المناصير الجديدة المتأثرة بامتلاء بخيرة السد والقائمة على المواقع الصحراوية وتتجدد الحاجة سنويا لتوفير الامصال المبطلة لسم العقارب بجانب المبيدات الحشرية التي تحد منها Advertisements وناشد الاهالي وفقا لصحيفة السوداني الدولية الجهات المختصة توفير الوقود للمراكب المعتمدة كوسيلة نقل وحيدة للاسعاف والمواصلات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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