ضاعت الحقيقة بين محمد وداعة وجابر سيد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قبل مدة راج حديث عن علاقة الثوار بصلاح قوش ، وان بعض قيادات الحراك الجماهيرى الذى نظم اعتصام القيادة واشرف على الوصول الى ساحة الاعتصام ، بعض هؤلاء كانوا على تواصل مستمر وتنسيق تام مع رئيس جهاز امن المخلوع ، وقد ثار جدل مكثف حول هذا الأمر بين مختلف مكونات الساحة السياسية حتى ان البعض ذهب الى القول بنخوين بعض القيادات الظاهرة فى تجمع المهنبين والقوى والتنظيمات الاخرى ، وهناك فى المقابل من رأى ان الامر لايعدو برمته ان يكون فبركة يراد منها حرق بعض الشخصيات بالحديث عن ارتباط لها بجهاز الامن والمخابرات الوطنى ، وإن بعض الإسلاميين وفى سبيل خطتهم لعرقلة أى نجاح للحكومة وتقويض جهودها للاصلاح

فانهم يمكن بل من المرجح ان يخترعوا مثل هذه الشائعات ليسقطوا منافسيهم السياسيين ، وهذا امر غير مستبعد بالطبع ، ويمكن القول ان الإسلاميين قد يفعلون اكثر من ذلك .

فى ظل هذا السجال وانقسام المعنيين بهذا الامر فى مابينهم وهم يقيمون الأخبار ، فإن معلومات اشارت الى ان عددا من القيادات بقوى الحرية والتغيير كانوا ينسقون مع قوش ويعملون على تنفيذ خطته التى رسمها وكلفهم بتنفيذها ، ولاندرى أكان تتسيقهم هذا باعتبارهم ادوات فى يده أو شركاء له فى الهم و اصحاب رؤية واحدة ، وفى كل الأحوال فالامر سيجعلهم محل انتقاد وسط قاعدتهم والاسوا أنهم لن يكونوا محل ثقة جمهورهم وهذا مايحول بينهم وبين قيادة هذه الجماهير والخروج بالبلد من عنق الزجاجة ، فالجماهير المكتوية بفساد السلطة وجبروتها ستكتشف ان قادتها ورموزها جزء من النظام الفاسد الذى يثورون عليه ، أو على الاقل هم يخدعون جمهورهم بادعائهم الثورة بينما فى الواقع ينسقون مع الجلاد .

وفى الوقت الذى يثور فيه الجدل بين المصدقين والمكذبين لخبر تنسيق بعض الثوار مع قوش فإن القيادى البارز بقوى اعلان الحرية والتغيير الأستاذ محمد وداعة قد حرك المشهد بقوة وهو يرمى حجرا كبيرا فى بركته ويتطاير رذاذه فى كل مكان ويرتد عليه فقد انزعج البعض من صراحة الرجل وتأكيده التنسيق مع قوش الذى اتفق معهم على مسارات محددة للوصول الى ساحة الاعتصام فى القيادة العامة ، وهذا القول اربك البعض الذين لايمكن ان يزايدوا على انتماء محمد وداعة لمعارضى الانقاذ وبالتالى هو ليس محل انهام بالعمالة للكيزان لكنهم مع ذلك لم يستطيعوا تحمل كلامه فسعى بعضهم الى تكذيبه ، بل ومطالبته بالاعتذار علنا أو أنهم سيضطرون الى اللجوء للقضاء .

وفى هذا الصدد نقرأ الخبر التالى:

كشفت لجان مقاومة بري وحركة الوعي الثوري عن معلومات جديدة تخص دخولهم مقر قيادة الجيش يوم 6 ابريل , وقال عضو حركة الوعي الثوري بولاد سودان جابر سيد (للجريدة) إن لجان مقاومة بري والحراك الثوري هي من المجموعات الأولى التي دخلت ميدان الاعتصام دون اي تنسيق مع جهاز الامن أو ان يكون قد فتح لهم اي مسارات لدخول للقيادة ، واضاف ، بل بالعكس جهاز الامن استخدم ضدنا الرصاص الحي و«البمبان» في شارع المعرض وصينية بري ، وزاد جهاز الامن والشرطة تمركزا في حدائق السلام، لكن هدير المواكب شرقا وغربا شتت شملهم ، وفند بولاد حديث القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد وداعة وقال لم نر وداعة في ذلك اليوم على الإطلاق وحتى الايام التي تلت يوم ستة ابريل ، مؤكدا بأن هذه الثورة قادت نفسها بنفسها ، وتساءل بولاد من اين اتى محمد وداعة بهذا الحديث؟ ، وقال إن محمد وداعة ليس من الذين كانوا في اوائل الصفوف يوم 6 ابريل ، واعتبر الغرض من حديثه الظهور كقائد للثوار عند دخولهم القيادة ، وزاد ، دخلنا القيادة بتضحيات الثوار ودمائهم ولم تكن هناك قيادة . واعلن بولاد عن وجود عدد وافر من الشهود يمكن أن يدلوا بشهاداتهم ويكذبون وداعة ، وطالب بولاد وداعة بالاعتذار او سيلجأون للقضاء، واضاف، نملك فديوهات تؤكد أننا دخلنا القيادة بمفردنا من غير تنسيق مع أحد وسط وميض من نيران جهاز الامن

اين هى الحقيقة ياترى فى هذا الأمر ؟ قوى إعلان الحرية والتغيير تشهد انقساما ونهديدا لبعضهم باللجوء الى القضاء وفى خضم هذا الجدل يقف جمهور الحرية والتغيير حائرا والحقيقة تضيع بين محمد وداعة وجابر سيد.