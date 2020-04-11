مهمة سرية للمخابرات المصرية في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كتبنا امس عن زيارة الوفد العسكرى الاثيوبى رفيع المسنوى لبلادنا والتى كانت سريعة وخاطفة التقى فيها الضيوف بالرئيسين البرهان وحمدوك ولاندرى هل التقى غيرهما ام لا ، وتحدثنا عن حرص الجانبين على انهاء أى توتر بينهما ، والاتجاه لعلاج أى مشكلة بالحوار بعيدا عن التشنج وردود الافعال .

وتحدثت الأخبار فى الخرطوم عن زيارة لوفد امنى مصرى رفيع المسنوى لبلادنا متزامنة مع زيارة الوفد العسكرى الاثيوبى ، اذ تقول الأنباء ان مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل حل في الخرطوم نهار الخميس يرافقه السيد وزير الري .

الوفد المصرى – كما رشح من تسريبات – إلتقى السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فى حضور المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق اول جمال الدين عبد المجيد اضافة الى السيد وزير الرى فى حكومة الدكتور حمدوك.

كثيرة هى التكهنات بسبب الزيارة وطبيعة الملفات التى تم بحثها لكن أول مايتبادر الى الذهن ويخطر على البال انها بحثت الخلاف المصرى الاثيوبى حول توقيت تعبئة بحيرة السد والمقترح الامريكى فى هذا الخصوص ، فكون الزيارة جاءت متزامنة مع زيارة الوفد العسكرى الاثيوبى ، وكون الوفد بتكون من مدير عام المخابرات – التى تتولى ملف مياه النيل وحل الخلاف مع إثيوبيا حول السد والتقريب فى المواقف بين السودان ومصر فى هذا الموضوع – ووزير الرى الذى يمثل موضوع المياه اختصاصه الاساسى ، لهذه العوامل تبادر للاذهان ان الزيارة تختص بموضوع السد والخلاف المصرى الاثيوبى ودور السودان في هذا الملف .

نقول من الطبيعى ان يرجح الناس ان الامر اعلاه هو سبب الزيارة ، لكن كان مفاجئا للكثيرين ما سربته بعض المجالس الخاصة ووجد طريقه الى النشر وتبادله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى وسط صمت مصرى سودانى وامتناع عن التعليق ، فماذا قيل فى الموضوع ؟

ننقل ادناه (بتصرف غير مخل ) بعض ما تتسامر به مجالس المدينة عن سر الزيارة:

يقول الخبر فى جزء منه :

(معلومات مقتضبة رشحت عقب الاجتماع تقول أنهم ناقشوا العلاقة بين البلدين ومستجدات الساحة الإقليمية ، وتطرقا الى موضوع السد وتفاصيل ومقترحات مسار الوساطة الامريكية ، وزيارة الدكتور حمدوك المرتقبة لارض الكنانة ).

هذا كله لم يخرج عن التوقعات لكن ماذا بعد ؟ وما هو سر هذه الزيارة الخاطفة ؟

لنقرأ الفقرة التالية التى تزيح الستار عن المستور .

يقول الخبر فى فقرته هذه :

( قد لايعلم الكثيرون ان اللواء عباس كامل قضى جل سنوات عمله في الاستخبارات العسكرية المصرية حتى صار قائدا لها ، وهي التي تمسك بملف مياه النيل ، ويعد الري المصري في السودان أحد الغطاءات التي تعمل من تحتها ، وبالتالي أرجح ان اللقاء تطرق لقضية كشف شبكة تجسس في الري السوداني تحصل على معلومات ومستندات وخطط غير متاحة للكل لصالح مصر مقابل المال والترفيه ، وشبكة أخرى مكونة من عملاء ينشطون في تعطيل وتعويق المشاريع الزراعية المروية من النيل ، وحضور وزير الري المصري هدفه اقناع دكتور حمدوك ببراءة الجانب المصري من التهم ، وأن تولي الجيش السوداني لقطاع معلوماتي في وزارة الري لم يكن له مبرر .