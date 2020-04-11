“أنصار الله” يعلنون إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في محافظة صعدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة أنصار الله ، اليوم الجمعة 10 أبريل/نيسان، اسقاط طائرة للتحالف العربي، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها “أنصار الله” في صنعاء، أن “اتمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء مديرية رازح (غربي صعدة)”.

ولم تورد “أنصار الله” تفاصيل إضافية عن العملية.

في سياق آخر، اتهمت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، الجيش السعودي بشن قصف بالأسلحة الثقيلة على مناطق متفرقة في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة. المادة السابقة تسبب في إغلاق مخبز بأمدرمان كورونا تسبب في إغلاق مخبز بأمدرمان المقالة القادمة أخبار سارة من العراق رغم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا

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