ضبط طلاب ينفذّون مخطط وافد أجنبي لترويج المخدرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقفت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية طلابًا جامعيين، ينفذّون مخطط وافد أجنبي لترويج وانتشار أخطر أنواع المخدرات بالخرطوم.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” إنّ المباحث الفيدرالية رصدت معلوماتٍ مهمة لنشاط أجنبي لأحد دول الجوار الشرقي، يشتغّل طلابًا بالمال في ترويج أخطر أنواع الحبوب المخدّرة”اللجة”، والحشيش بأحياء شرق الخرطوم الرياض والطائف والمعمورة والمنشية.

وأضافت الصحيفة بحسب مصادرها أنّ هؤلاء الطلاب، يستأجرون شقة بأحد أحياء الخرطوم، لممارسة نشاطهم بالتنسيق مع الأجنبي، مشيرةً إلى أنّ الفريق نجح في تحديد موقع الشقة وداهمها بموجب أمر تفتيش من النيابة وألقى القبض على”4″ بعد التحري معهم واتضح أنهم مستغلون من الأجنبي في عمليات الترويج والتوزيع بتلك الأحياء مقابل المال.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الحبوب المخدّرة”اللجة” والحشيش، وتمّ العثور على قطرات عيون تستخدم عقب تعاطي الحبوب.